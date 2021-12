A MANEIRA COMO o calão delimita as zonas recônditas do corpo da mulher dá-nos uma boa medida dos dotes de observação dos homens.



De acordo com a actividade psíquica masculina, a mulher é um prato que se pode preparar e servir como uma refeição completa, uma iguaria destinada a ser devorada e saboreada.



Ao processo de excitação sexual (responsável pela expulsão do ser humano do paraíso), denomina-se “aquecer a sopa para o jantar”; a uma mulher atraente chama-se “febra” ou “fatia” (como em Camilo, quando exclamava “oh que fatia!!”); e o aparelho genital (cuja sinonímia é infinita) oscila entre o “bacalhau” e o “bife”, passando pelo “berbigão”, a “crica” (cite-se aqui Bocage, por ter imortalizado “a branda crica nacarada e lisa”), a “ostra”, o “mexilhão”, o “besugo”, o “boqueirão” ou as “iscas de lingueirão” (assim as designava o poeta popular António Maria Eusébio, também conhecido por Calafate ou Cantador de Setúbal).