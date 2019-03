ÚLTIMA HORA: Instagram em estado grave

Na passada quarta-feira, dia 13 de Março, Instagram entrou em coma profundo após choque frontal com a realidade.



O alerta às autoridades informáticas foi dado por um vizinho, Twitter, que afirma que os técnicos demoraram mais de duas horas a chegar ao local do rooter.



Não se sabe ainda as origens do acidente, mas, ao que a Agência Lusa apurou, Instagram vinha em excesso de giveaways e com uma taxa de 0,5 posts patrocinados por scroll.



Na mesma viatura seguiam também Facebook, Whatsapp e Tinder. Segundo os testemunhos vindos a público, os dois primeiros encontram-se na unidade de cuidados intensivos em estado grave mas, felizmente, o último saiu ileso.



O relatório dos peritos afirma que, quando foi encontrado no local, Instagram encontrava-se em paragem do feed e com insuficiência real.



A PSP já adiantou que está em andamento uma investigação rigorosa ao sinistro, não tão rigorosa como a dos seus utilizadores no separadorzinho da lupa.



Para já, não foram identificados os culpados, até porque tinham o perfil fechado e não deu para fazer o tag.



Ao longo do dia continuaremos a acompanhar este episódio em tempo real, pese embora a lentidão do feed a fazer refresh.



Para já é prematuro apurar com precisão as consequências deste incidente mas, segundo a Proteção Civil, o crash do instagram já terá originado mais de um bilião de… vidas.





