Review: Fomos ao marciano do Chef Kiko e adorámos

Esta semana fomos espreitar o novo projeto do Chef Kiko em Marte. Ficámos totalmente rendidos ao conceito.



Se também deseja visitar o espaço, o melhor mesmo é marcar mesa com antecedência de 130 dias, sobretudo porque é o tempo que demora a lá chegar desde o planeta Terra.



O restaurante é muito acolhedor, embora se torne impraticável comer na esplanada. Além dos 63ºC negativos à superfície, vimos um casal de alienígenas a ser projetado para Neptuno pela erosão solar.



Nota-se que o staff ainda está a assimilar processos. O serviço é ligeiramente demorado já que os empregados se deslocam a flutuar, mas acaba por ser um problema de pouca "gravidade".



Em relação à comida em si, não é um marciano puro. É uma cozinha de fusão com pratos terrestres. Acabámos por ir para a espetada de anéis de Saturno e a Andrómeda à bulhão pato, mas da próxima vez vamos querer experimentar o prato vegetariano da casa: o Vegan Láctea.



Para quem deseja visitar o espaço, o restaurante está aberto 686,98 dias por ano. Apenas serve jantares já que a exposição solar do planeta faz com que seja sempre de noite.



Disse-nos o gerente que, a partir da próxima semana, já dará para encomendar pela UberEats, embora a comida deva chegar fria porque o estafeta tem de fazer 57,6 milhões de quilómetros.



No geral, recomendamos. O Chef Kiko vem provar que é possível expandir para o universo, sempre com os pés bem assentes na Terra.



Pontuação: Constelação de 5 estrelas.



A carregar o podcast ...