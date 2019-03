Governo Português ou António Costa, Pais & Filhos, Lda?

Entre ministros, secretários de estado, deputados e assessores, já são para lá das duas dezenas os governantes da actual legislatura de António Costa que possuem entre eles relações de parentesco.



Não me espanta. O parentesco banalizou-se.

Basta estar atento ao movimento do hip hop português para saber que este nepotismo não é exclusivo da política: rappers hoje em dia terminam todas as suas publicações nas redes sociais com um "tamo junto família". Mas que família? Não posso escutar o último álbum do Piruka que ele assume que se desenvolve alguma consanguinidade entre nós? Passo a ser primo em segundo grau da Clara? Terei de ir passar o Natal de 2019 ao bairro da Madorna? Não me fica em caminho.



Nós próprios, que não estamos nem na política nem no hip hop, incorremos cada vez mais nesse apropriação familiar nas nossas conversas. Já ninguém diz "puto", passámos a utilizar "bro". Bro isto, bro aquilo. Dizemos bro sem compromisso. Nem tivemos coragem de utilizar a palavra completa: brother. Apenas bro, como se de um meio-irmão de pais separados se tratasse.

A verdade é que todos os estudos apontam que as pessoas preferem trabalhar num sítio com um ambiente familiar. É por isso que compreendo António Costa. É quase como se o governo se tivesse tornado num negócio familiar. Numa daquelas drogarias de esquina cujo nome comercial vem sempre sufixado de "Lda". Talvez devêssemos mudar o nome do Governo Português para António Costa, Pais & Filhos Lda.

Só falta colocar a assembleia no TripAdvisor e cravar uma boa review aos políticos estrangeiros quando cá vierem em visitas de Estado. "Sr. Macron, gostou do hemiciclo? Então não se esqueça de nos dar cinco estrelinhas no Zomato. Já agora fique com o nosso cartãozinho, à décima visita oferecemos 10% em ações da EDP".

Tal como nos negócios familiares, é esperar para ver. Vamos ver se o estaminé continua aberto por mais 4 anos, ou se tem de fechar para obras porque foi surpreendido pela subida do Rio.