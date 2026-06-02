Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
02 de junho de 2026 às 23:00

Este não é o século da IA, é o século da magnífica humanidade

Quando a par do bombardeamento de notícias sobre a tecnologia, escutamos a notícia de alguém que salva duas crianças, percebemos que o centro de gravidade dos dias continua onde sempre esteve. O que é incrível no século XXI, o que é que continua a ser incrível? Isto, sempre isto: a magnífica humanidade.

O Papa diz que “é preciso desmantelar a IA antes que seja tarde demais”.

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