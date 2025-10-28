Putin quer mesmo todo o Donbass

Trump recuou a tempo de evitar nova humilhação em Budapeste. Mas Putin não cede e exige o inaceitável: que a Ucrânia retire da própria Ucrânia (o resto do Donbass). A culpa de não haver cessar-fogo é, por isso, totalmente de Moscovo. Enquanto isso, Zelensky faz o caminho certo: reforça aliança com os europeus, desenha futuras garantias de segurança, aposta nos ataques a refinarias na Rússia. A Ucrânia tem a razão, a coragem e a resiliência do seu lado.

De quem é a culpa de não haver um cessar-fogo na Ucrânia? De Vladimir Putin, obviamente. Zelensky e os europeus propuseram o congelamento do conflito nas atuais linhas, para abrir um período em que as armas se calassem e se avançasse para a devolução das crianças ucranianas raptadas, para um plano de reconstrução da Ucrânia, para um caminho de adesão de Kiev à UE e da criação de outras garantias de segurança. A Rússia disse logo que não. Exige que a Ucrânia retire das zonas que ainda controla no Donbass (ou seja, exige que a Ucrânia, literalmente, retire da Ucrânia). Putin quer o resto do Donetsk (e ainda lhe falta perto de 30% desse oblast), não vai parar até lá (mesmo a custo de mais de 14 mil russos mortos só em Pokrovsk). Trump, depois de mais um momento de submissão a Putin ao recuar nos "Tomahawk" e aceitar encontro com o agressor numa capital europeia (Budapeste), terá percebido a tempo que era demais aceitar novo prémio a Vladimir e cancelou a cimeira da Hungria e retomou a narrativa da pressão sobre a Rússia pela via de "sanções nunca vistas". As contínuas ações ucranianas em solo russo contra refinarias e centrais de gás natural reforçam a viabilidade desse caminho. A História está do lado de Kiev: a Ucrânia tem razão, tem coragem e tem resiliência.