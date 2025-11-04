Sábado – Pense por si

Germano Almeida
04 de novembro de 2025 às 23:00

Trump recua sempre e depois declara vitória

Mas, afinal, Trump quer tarifas ou não quer tarifas? O Presidente dos EUA ameaça esmagar a China com taxas alfandegárias e diz que isso é "tornar a América grande outra vez". O Presidente dos EUA encontra-se com o homólogo chinês, recua gloriosamente nas tarifas ao rival e declara enorme vitória. Aconteça o que acontecer, Trump autointitula-se vencedor do que ocorre. Porquê? Porque pode.

Então, afinal, Trump quer ou não quer tarifas? O encontro de Busan, na Coreia do Sul, foi mais um momento TACO -- "Trump Always Chickens Out" (Trump acaba sempre por borregar, por se acobardar). Depois de semanas e meses a prometer esmagar a China com tarifas, Donald esteve pessoalmente com Xi Jinping (não acontecia há seis anos, desde Osaka, a meio do primeiro mandato) e anunciou "enorme vitória", um "12 numa escala de 0 a 10", por ter aceitado trégua de um ano na guerra comercial e antecipado já uma redução de . A taxa alfandegária de 100% com que Trump tinha ameaçado os chineses nos dias anteriores ao encontro, a somar aos 30% já em vigor, foi esquecida. A China concordou em fazer uma pausa de um ano nos controlos de exportação das terras raras e dos semicondutores. Pelo mesmo período os EUA acordaram em suspender o travão à venda de bens tecnológicos. A taxa adicional sobre as importações chinesas relacionada com o fentanil, que estava nos 20%, foi reduzida para metade, pelo que, tudo somado, a tarifa média sobre bens chineses se ficou pelos 47%. Guerra comercial adiada é uma boa notícia? Claro que sim. Mas volto à pergunta: as tarifas não eram um instrumento fantástico para a política de Trump? Em que ficamos? Assim é fácil declarar vitória.

