Germano Almeida
Germano Almeida
29 de julho de 2025

Dois cenários para a resposta europeia

A ameaça russa é sobre toda a Europa, não apenas sobre o Leste. Mas é nos estados Bálticos que ela é sentida de forma mais evidente e identificada. A revisão estratégica da Segurança e Defesa de França é clara na necessidade de travar a Rússia e fortalecer a Polónia. Que caminho escolheremos em caso de uma incursão báltica de Putin por 2028?

A ameaça russa é sobre toda a Europa, não apenas sobre o Leste. Mas é nos estados Bálticos que ela é sentida de forma mais evidente e identificada. E isso pode estar a gerar uma diferença imprudente na preparação e resiliência das sociedades civis dos Estados Membros da UE, dependendo da sua geografia.

