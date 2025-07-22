Sábado – Pense por si

22 de julho de 2025 às 23:00

Três conclusões de três anos e meio

Trump deu uma eternidade (50 dias) a Putin antes de “sanções devastadoras” que o façam parar a agressão na Ucrânia. Há três conclusões a tirar de três anos e meio de invasão russa. Duas até dão alguma esperança aos ucranianos a médio prazo. O problema é se Putin decide disfarçar o falhanço militar na Ucrânia subindo a parada sobre o flanco Leste da NATO. Haveria tempo para reagir?

Em agosto, a invasão russa da Ucrânia completará três anos e meio. A primeira invasão de um país contra outro em território europeu desde a II Guerra Mundial está para durar e mantém-se uma ideia clara de impasse. O maior país do mundo não consegue os seus objetivos, depois de ter cometido o erro crasso de achar que ia conquistar o segundo maior país da Europa.

trump NATO Putin Ucrânia
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

