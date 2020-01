As guerras de um pirómano

ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de janeiro de 2020.

Donald Trump não hesita em utilizar os poderosos meios da América na defesa da sua fortuna e da sua carreira política. Transformou a Casa Branca no escritório privado das suas empresas e as Forças Armadas dos EUA no braço militar que lhe permite pulverizar um processo de impeachement, mesmo que isso signifique uma guerra com o Irão. Ninguém tem saudades de um general iraniano, em particular de Soleimani, o todo-poderoso chefe dos Guardas da Revolução, que deixa um gigantesco armário de cadáveres.Mas Trump empurra o mundo para a beira do precipício por puro interesse pessoal e não por uma batalha de valores. Trava com a China uma guerra comercial que aprofunda o unilateralismo norte-americano e, no essencial, privilegia fortunas como a sua, assentes no imobiliário construído em solo norte-americano. Com o Irão trava uma batalha movida pela sua própria insanidade pirómana que, ao contrário do que muitos julgam, dificilmente será regional.