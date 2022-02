Memórias da maioria absoluta

A vitória de António Costa trouxe uma irrecusável memória das maiorias absolutas. Um perfume freudiano que releva os traços traumáticos e abafa o valor da normalidade democrática, que elas também representam. Mas um exercício indispensável para os anos que aí vêm.



O primeiro sintoma que conhecemos, em quase 50 anos de democracia, foi o fastio contra quem pensa de forma diferente. É o célebre “deixem-me governar”. A soberba de quem tem o bornal cheio de votos e não tolera a picuinhice de uma crítica, um pequeno reparo, uma ligeira observação menos positiva, uma pergunta banal, que parece aos olhos de quem é dirigida um insulto, um atrevimento insuportável. Antes disso, já a síndrome do “espelho meu” está instalada. Já se pensa que ninguém nos faz sombra, nem é mais belo do que nós.



Depois do fastio contra os adversários, chega a pulsão punitiva contra as forças de bloqueio. Rui Rio foi sempre um exemplo fiel do fastio e dessa pulsão punitiva, desde o tempo em que foi maioritário na câmara do Porto.