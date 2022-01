A reprimenda no Ministério Público

O Ministério Público (MP) teve três bons procuradores-gerais nos últimos 40 anos. Cunha Rodrigues é o grande ideólogo da construção do MP como magistratura autónoma. Como um dos pilares irrecusáveis do princípio da separação e interdependência dos poderes. Recebeu em 1984 um MP sem meios, sem identidade, subalternizado pelos juízes na geografia institucional da justiça, na carreira e no salário. Subalternizado, também, nas investigações pela Polícia Judiciária, instituição dotada de meios, de informação criminal, de uma identidade e memória histórica fortíssimos. Manietado, igualmente, por um poder legislativo que construiu uma teia legal que, proclamando os grandes princípios de uma justiça independente, a manteve com rédea curta na investigação dos crimes económicos.



O MP e a justiça no seu todo chegaram rapidamente a um patamar de grande eficácia na repressão dos crimes de sangue ou contra a propriedade. Há mais de 30 anos que a morosidade foi apagada dos compêndios, estudos e análises sobre este tipo de criminalidade. Foi igualmente eficaz na repressão do terrorismo de extrema-esquerda, no início dos anos 80. Mas, no crime económico, o MP, a PJ e os juízes foram mantidos à distância da celeridade, da eficácia, da atualidade e dos resultados. Tudo por via da lei.



Foram tipificados crimes, como a própria corrupção, o tráfico de influências, que, na verdade, eram impossíveis de investigar. A prova, esse bem raríssimo, repousava, bem escondida, debaixo de toneladas de papel que só chegavam ao conhecimento do MP muitos anos depois dos factos criminosos. A falta de peritos é um clássico que atravessa estes 40 anos.