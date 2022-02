A geringonça impossível de Pedro Nuno Santos

Pedro Nuno Santos, exibido como papão esquerdista nestas eleições, tem, por isso, muito trabalho pela frente se quiser, algum dia, ganhar eleições. A começar, porventura, pela revisão e pela atualização do seu esquerdismo.

Uma das consequências da maioria absoluta de António Costa é a quase inutilidade do projeto político de Pedro Nuno Santos, assente numa estratégia de manter a geringonça como forma mais provável de Governo à esquerda. Pedro Nuno Santos é o mais forte candidato à sucessão de António Costa e a sua ambição ou o seu projeto não morreram. É de entre os candidatos o que mais quer e trabalha para isso. Mas as suas metas e estratégia têm de ser repensadas em larga escala, na oportunidade, na substância e na forma. E, claro, no tempo.