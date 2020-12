Marcelo e o ministro das polícias

Magina da Silva, Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), foi ao Palácio de Belém receber as condolências pela morte de um agente da PSP, em Évora, e saiu de lá a defender que seja criada uma Polícia Nacional, à imagem do que já acontece em Espanha, para integrar o SEF e a PSP.

Para lá do mau gosto de lançar um tema destes em cima de uma audiência de condolências, a simplicidade do poder em Portugal é desarmante: um Presidente da República e um diretor nacional de uma polícia juntam-se a propósito de uma tragédia e aproveitam a ocasião para discutir uma reforma de uma área essencial do poder de Estado. O polícia sai do Palácio ufano, com o ar de quem foi realmente ouvido pelo mais alto magistrado da Nação e anuncia, não uma reforma do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas a total alteração da organização das polícias dependentes do Ministério da Administração Interna.

Magina da Silva apresentou-se como uma espécie de ministro das polícias legitimado por aquela espécie de conselho de ministros bipolar – no estrito sentido de ter apenas dois polos – , constituído por si e por Marcelo Rebelo de Sousa. Foi um momento de puro ilusionismo, é certo, o que se assistiu ontem à noite à saída de Belém, mas mostra bem o triste estado da política em Portugal. Não apenas do Governo, que está em notórias dificuldades, mas da política, no sentido em que ninguém sai bem desta história, em que há um ministro à deriva, um Presidente da República em campanha eleitoral que aproveita, sibilinamente, um caso onde também teve omissões evidentes, um alto responsável de uma polícia que não sabe qual é o seu lugar.

As declarações de Magina são um mimo e não deixam dúvidas sobre o objeto da conversa entre os dois e da dita ‘reforma’: "O que tem sido anunciado e tem sido trabalhado com o Ministério da Administração Interna passará não pela absorção, mas pela fusão entre a PSP e o SEF". O Diretor Nacional da PSP, que disse ter feito uma proposta "de forma muito direta", presume-se que ao Presidente, quer que seja criada uma Polícia Nacional, à imagem do que já acontece em Espanha, para integrar o SEF e a PSP.

De uma penada, Magina mostra que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, não está apenas fragilizado pelo caso do assassinato de Ihor Homenyuk. É como se já não contasse para nada. A sua autoridade é nula. Após as declarações de Magina, Eduardo Cabrita veio corrigir o homem mas não o despachou. É normal que não o despache num domingo à noite e pela comunicação social. Mas se isso não acontecer nos próximos dias é evidente que a certidão de óbito político do ministro está assinada. A sua autoridade foi duplamente posta em causa pelo Presidente da República e pelo diretor-nacional da PSP que, na verdade, parece aqui (estranhamente) como uma metralhadora empunhada pelo próprio Marcelo a disparar contra Cabrita.

Ao apresentar-se como um incontornável pivô da reforma – e não como um executor de ordens do poder político -, Magina afasta também a quota-parte da PSP em algumas questões, como a violência policial, a insensibilidade de investigar crimes como a violência doméstica, recentemente denunciada por procuradores do DIAP de Lisboa, o envolvimento de demasiados agentes da PSP em atividades criminosas.

A PSP de Magina deve ser rigorosamente escrutinada pelo Ministério Público, no inquérito, pela Inspecção-Geral da Administração Interna, em toda a sua atividade, e pelo Governo no respeito pelos Direitos Humanos. Como intérprete de um poder que lhe é conferido pelo facto de o Estado ser o detentor do monopólio da violência, a PSP não pode ser deixada em roda livre.Mesmo na atividade operacional contra o crime, onde, por vezes, é necessário tomar decisões de vida ou de morte em breves segundos, a regra essencial está no respeito pela lei e pela vida. A regra não é organizar emboscadas para matar pessoas crivadas com mais de 20 balas, como aconteceu há pouco tempo num dos casos investigados pela PSP.

Se há reformas que o poder político deve fazer em relação a polícias como a PSP é reforçar os mecanismos de fiscalização e escrutínio. É obrigar a uma maior prestação de contas e evitar que se instale o maximalismo voluntarista e cego, uma espécie de faroeste que desrespeita em absoluto a lei e a Constituição. É exigir que o discurso não seja contaminado, ao mais alto nível, pelo Movimento Zero Quando isso acontecer teremos todos a certeza inabalável que ainda vivemos numa democracia? Que podemos ser fiscalizados na estrada ou em qualquer outra situação por uma polícia de segurança pública democrática? Não me parece. E Marcelo também terá culpas nisso se não vier clarificar o que se passou na dita audiência.