Madonna e o cartel do aparelho

De pouca vergonha a falta de noção do ridículo, aliás, está esse mundo de anões políticos cheio, como bem retrata o hilariante e pacóvio episódio do estacionamento dos carros de Madonna. Uma coisa é ter políticas de atracção de dinheiro – não lhe chamemos investimento – como o programa de isenções fiscais para não residentes ou os vistos dourados. Pode-se não gostar e duvidar da eficácia mas está legislado, publicado em Diário da República, temos toda a informação para formar um juízo.



Coisa bem diferente é andar um autarca ou os serviços camarários a baterem de porta em porta a perguntar pela disponibilidade de emprestar ou mesmo arrendar um espaço para as 15 carripanas da cantora, por muito que se tenha transformado num ponto focal do nome de Portugal nas redes sociais. Agradeçam educadamente à senhora, mas não se prestem a figuras ridículas que subvertem a essência do mandato para que foram eleitos, mandato que, de resto, vos foi entregue temporariamente mas não vos pertence.

A investigação lançada pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária contra um conjunto de dirigentes partidários e autarcas por suspeitas de corrupção, tráfico de influências e manifesto abuso de poder deixa sinais muito preocupantes sobre o que é hoje a relação das novas gerações de políticos com a ideia de serviço público.A confirmar-se tudo o que se tem escrito, trata-se de uma verdadeira cartelização dos processos de influência e decisão por um conjunto de pessoas com poder em estruturas concelhias e distritais de PS e PSD. Estamos aqui perante uma das piores mensagens que um político pode dar à sociedade: sou eu que mando e não qualquer espécie de colectivo regido por processos e formalismos de representação e decisão democrática. Pior: na esmagadora maioria são jovens políticos formados no manobrismo dos aparelhos partidários que liquidam a esperança de termos uma política mais moderna, cada vez mais democrática e transparente.Enquanto por toda a Europa crises como a do euro, da ascensão da xenofobia, dos extremismos nas suas várias formas, e a tragédia da imigração obrigam a repensar de forma radical políticas, processos de decisão mais próximos das comunidades, por cá, a rapaziada vai-se entretendo a cozinhar compadrios, abusos de poder e um verdadeiro assalto ao erário público, seja através de um pornográfico empreguismo partidário seja pelo puro atropelo das regras da contratação pública. Chega a ser indecoroso que gente deste jaez, que também vai enchendo as páginas dos jornais e os espaços de comentário nas televisões, tenha a lata suficiente para criticar os professores, reproduzindo a cassete elaborada algures por uma agência de comunicação qualquer de que não há dinheiro e que estamos perante reivindicações corporativas. Tenham vergonha!