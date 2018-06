Salvar o Serviço Nacional de Saúde

A investigação que publicamos nesta edição sobre as comparticipações indevidas que o Estado paga há 28 anos às seguradoras, em casos de acidente, é exemplar sobre a forma como os sucessivos governos têm tratado o Serviço Nacional de Saúde (SNS). À esquerda, a discussão resumiu-se sempre à clássica visão ideológica de defesa de uma saúde inteiramente financiada pelo Estado, com o PS numa posição de charneira, a balançar entre o público e o privado, apesar de ter entre as suas fileiras o chamado pai do SNS, António Arnaut. À direita, tivemos basicamente a defesa da entrada do sector privado na Saúde, praticamente sem limitações, e uma escassa reflexão sobre eventuais virtudes de construir um regime misto, assente ou não nas famosas parcerias público-privadas. Um e outros estiveram muito pouco atentos a uma questão essencial: melhorar e aperfeiçoar a gestão ainda antes de entrar na discussão ideológica. Mais: não quiseram pura e simplesmente saber de verdadeiras violações da Lei de Bases da Saúde e do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde.Pegue-se no exemplo contado nestas páginas pela jornalista Lucília Galha. Uma pessoa, uma única pessoa, com algum conhecimento técnico sobre o funcionamento do sistema, mas actuando exclusivamente no exercício de um direito de cidadania, expôs um buraco de milhões nas contas do SNS, que persiste há 28 anos e em relação ao qual sucessivos governos não quiseram saber, mesmo depois de alertados. A acção da jurista Ana Andrade, apoiada pelo advogado António Montalvo, mostra uma realidade que permite dúvidas muito para lá de pertinentes: o Estado paga há 28 anos milhões aos seguros porque há uma vírgula metafórica na lei que todos sabem existir e ninguém quer mudar ou por puro desleixo ou incompetência burocrático-administrativa!? Porque consentiram, afinal, verdadeiros ilícitos administrativos que persistem, mesmo depois de alertados? Como foi possível que, ao longo de 28 anos, ninguém desse, pelo menos que se saiba, tanto do lado do Estado como do lado das seguradoras, por pagamentos indevidos de muitos milhões de euros!? É certo que a explicação da negligência é possível. Não é sequer uma explicação estranha a um Estado demasiado grande e demasiado ineficaz em muitas áreas. Mas a explicação do compadrio, do abuso de poder, do tráfico de influências, é quase irresistível. Alguém acredita que estes milhões saíssem dos cofres públicos sem que isso fosse conhecido por uma qualquer direcção-geral do Ministério da Saúde!? É difícil acreditar! Todas as fraudes que se têm vindo a conhecer na investigação judicial conhecida por Remédio Santo - e que resultou excepcionalmente da vontade política de dois ministros, Paulo Macedo, na Saúde, e Paula Teixeira da Cruz, na Justiça - eram quase um segredo de polichinelo no sistema. Todos sabiam mas ninguém denunciava. Como se poderá acreditar que este caso dos seguros não é, também, um segredinho bem guardado por meia dúzia de políticos e burocratas do sector!? Numa altura em que o SNS é o centro de uma grande tensão política no coração do sistema partidário, seria bom que alguém respondesse a algumas questões neste caso. É que reformas sem integridade e uma boa gestão não chegam a lado nenhum.