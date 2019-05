Os novos tempos do sistema político

As eleições europeias vieram confirmar que Portugal está, mais ou menos, a salvo de mudanças radicais no sistema político. Não temos nacionalismo radical nem xenofobia antiemigrante com relevância eleitoral. Mas os votos das europeias não disseram que o sistema político está imune a mudanças, ainda que não tão fortes nem preocupantes como as que estão a acontecer em França, Itália e Inglaterra.Estas eleições, mais do que quaisquer outras, mostram que começa a haver espaço para outros discursos. Projetando estes resultados para eleições legislativas, com as necessárias salvaguardas, indicia-se claramente que o PAN pode vir a ter um grupo parlamentar de três ou quatro deputados. E que o PAN é hoje a grande porta de entrada dos jovens na política. Ou que o Livre está à beira de eleger um deputado, tal como o Aliança e, eventualmente, o Chega. Os resultados dos distritos onde há maior concentração de votos, como Lisboa e Porto, abrem claramente essa possibilidade. Não quer dizer que venha a acontecer automaticamente, mas que essa possibilidade se alarga cada vez mais, isso é certo. Basta ver como o CDS regressou a valores do tempo em que era o partido do táxi.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 30 de maio de 2019.