Eduardo Dâmaso
02 de setembro de 2025 às 23:00

A metáfora italiana

O filme de Francesco Rosi sobre o bandido Salvatore Giugliano mostra-nos um ato fundador da política italiana contemporânea. Mais estimulante do que seguir a política caseira destes dias.

Itália, já sabemos, sempre foi um fascinante laboratório político, económico e social, para entendermos o tempo das ideologias, do pragmatismo, do poder de Estado.

Tópicos Cinema Teatro Indústria cinematográfica Política Francesco Rosi Castelvetrano Itália Sicília Nouvelle Vague Montelepre Messina Palermo
A metáfora italiana