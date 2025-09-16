Sábado – Pense por si

Eduardo Dâmaso
Eduardo Dâmaso
16 de setembro de 2025 às 23:00

O “hamburguergate”

A gafe monumental do “hamburguergate” e as mentiras a ela associadas, como aquela das 1.500 viagens de Marcelo, não deverão prejudicar André Ventura.

O mundo estremece por todos os todos os lados. Pela guerra da Ucrânia, pelos drones russos que invadem a Polónia, pela matança de Netanyahu em Gaza, por um Trump que toureia a Europa nos intermezzos em que ele próprio abraça o toureio que Putin lhe dedica.

