A acionista Cristina Ferreira e a SÁBADO

A acionista da Media Capital Cristina Ferreira usou o seu púlpito em horário nobre para ir ao jornal da noite da TVI fazer propaganda de si própria e um ataque rasteiro à revista SÁBADO, bem como aos seus profissionais. O que aconteceria se outro acionista qualquer, de outro meio de informação ou grupo, tivesse o privilégio – cada vez mais habitual na TVI – de dispor da sua meia hora de prime-time nas suas respectivas estações de televisão?

A acionista Cristina Ferreira está a atribuir-se a si própria vantagens de acesso à antena de uma televisão, em espaços informativos e, portanto, fora do seu perímetro de actuação profissional, que nenhum outro acionista de órgãos de comunicação social possui em Portugal. Na verdade, a acionista Cristina Ferreira faz quase letra morta da lei n.º 78/2015, de 29 de Julho, que regula a promoção da transparência da titularidade, da gestão e dos meios de financiamento das entidades que prosseguem actividades de comunicação social, bem como de alguns artigos da própria lei da televisão, em concreto o que versa sobre responsabilidade e autonomia editorial. Mas isso é matéria para o regulador.

A acionista Cristina Ferreira foi ali promover uma sua publicação e relacionar o início desta sua recente cruzada contra os comentários difamatórios na internet com o momento da sua saída da SIC, estação que lhe exige uma indemnização de 20 milhões de euros por quebra contratual. Isso, porém, pouco nos importa. O que já nos importa é que a acionista Cristina Ferreira tenha relacionado o jornalismo da SÁBADO com os detritos cibernéticos de que se queixa. Pela nossa parte, abrace as causas que lhe dão jeito, que são estratégicas para as suas necessidades de defesa em juízo, mesmo que nisso arraste uns ingénuos úteis. Não pode é mentir, manipular e utilizar abusivamente o título da SÁBADO, desrespeitando o trabalho dos honestos profissionais que integram a nossa redacção. Já agora, diga-se, profissionais que há muito vêm o seu trabalho ser utilizado nos programas da accionista Cristina Ferreira sem respeito por quaisquer regras de deontologia profissional ou mera cortesia.





Ao contrário do que sugere a acionista Cristina Ferreira, e já havia sugerido o acionista Mário Ferreira a meio da semana, a SÁBADO não persegue nem um nem outro. A SÁBADO, aliás, não persegue ninguém. Noticiamos factos e, nessa matéria, não ficamos à porta de nenhum poder, muito menos à da acionista Cristina Ferreira ou de qualquer outro Ferreira. Sobre o acionista Mário Ferreira, aliás, demos apenas uma notícia exclusiva, relacionada com investigações em curso que o visam. Trata-se de um inquérito do Ministério Público e entregue à Polícia Judiciária. No dia em que funcionar o regime de respeitinho que o acionista Ferreira pretende impor, criminalizando a acção dos media que não controlam, então, estaremos mais perto de um offshore paradisíaco em matéria de escrutínio jornalístico do que propriamente de um País com garantias constitucionais e democráticas.

Na SÁBADO, orgulhamo-nos pela forma como servimos os nossos leitores e defendemos o interesse público, um e outro objectivos indeclináveis dessa nobre profissão a que chamamos jornalismo, que manifestamente os acionistas Ferreira desconhecem. Não fazemos da SÁBADO uma coutada privada, não nos comportamos como feitores de quintarola ou capatazes de fabriqueta. Procuramos sempre, a todo o tempo, respeitar o pacto profissional com os nossos leitores, a sociedade portuguesa, defendendo o interesse público e respeitando a Constituição da República.

Como o próprio jornalista e pivô José Alberto Carvalho teve a hombridade de reconhecer, separando honestamente as águas na conversa com a acionista Cristina Ferreira, a SÁBADO faz um trabalho profissional que não pode ser comparado com as usurpações da condição de jornalista que pululam pela internet e, provavelmente, pela cabeça da própria accionista. Esta accionista, aliás, invoca, aqui e ali, uma velha condição inicial de jornalista quando tem passado a quase totalidade da carreira a viver no entretenimento televisivo e estabelecendo parcerias com marcas comerciais. Como deveria saber, esse não é mundo dos jornalistas. Os nossos critérios profissionais são outros, a nossa missão profissional é outra. Somos escrutinados pelos leitores, pelas leis da República, pelos tribunais e por órgãos administrativos como a ERC e a Comissão da Carteira Profissional. Não agimos por egomania ou conveniências de circunstância.

Finalizando, deixo uma informação à accionista Cristina Ferreira. Ao contrário dela, a SÁBADO e a esmagadora maioria dos órgãos de comunicação social há muito que descobriram os efeitos nefastos de uma internet desregulada e selvagem. Por isso, há muito que fecharam ou limitaram as caixas de comentários nos sites, embora não o possam fazer em plataformas como o Facebook ou o Instagram, onde se encontram alojados. De qualquer forma, não é de hoje que o cyberbullyng e os discursos de ódio representam uma forte preocupação dos media. De resto, tem sido neles que grande parte da denúncia dos excessos sobre os sectores mais frágeis da população, em particular menores e idosos, tem sido feita. É neles que o debate tem sido feito e é neles que os limites de uma criminalização também têm sido discutidos. Desde logo pela manifesta irrealidade de meter um polícia e um magistrado atrás de cada potencial difamador. Mas o que a accionista Cristina Ferreira quer, pelos vistos, não é apenas isso. Também gostaria de limitar a liberdade de informar e de expressão dos jornalistas dos meios de comunicação social de que não gosta ou não domina. É essa a sua cruzada prioritária, não apenas a que anuncia contra os comentários anónimos difamatórios. Terá de contar com a nossa forte oposição.