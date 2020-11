Mais crónicas de Eduardo Dâmaso

A emergência suave de António Costa 05-11-2020 A hora é de cada um cumprir o seu papel na luta contra uma pandemia que está a ter um efeito destrutivo sobre as nossas formas de vida, as nossas liberdades individuais, a nossa saúde física e mental.

O pecado da contradição fulminante 29-10-2020 A contradição começou com as comemorações da CGTP no 1º de Maio, enquanto se confinavam os portugueses nas suas casas. Depois, com a festa do Avante, quando se proibiam os festivais de música.

O vírus mortal do algoritmo 22-10-2020 António Costa falhou ao defender um StayAway Covid obrigatório. Falhou ao ignorar a recomendação dos peritos da CNPD. Devia ter ouvido as palavras avisadas e informadas da sua ministra Alexandra Leitão.

Marcelo não tem razão no TC 15-10-2020 O Presidente da República comprometeu-se com uma tese inaceitável sobre o que deve ser o funcionamento de um órgão fiscalizador da aplicação do dinheiro público, como é o Tribunal de Contas.

Vamos acabar com a delação premiada 08-10-2020 A grande ou pequena criminalidade, em Itália ou fora dela, da máfia ou tão só do governante que consegue contratos de favor para a sua empresa familiar, convenientemente dominada por uma sogra ou por um sobrinho, tem traços absolutamente comuns. Um deles é o pacto de silêncio

A cabeça perdida de António Costa 05-10-2020 Se Marcelo Rebelo de Sousa não vê isto, escusa de fazer grandiloquentes discursos sobre o combate à corrupção porque o saco está roto

O ataque ao sistema político 01-10-2020 O ambiente putrefacto que hoje vivemos no sistema político está a estilhaçar essa velha capacidade de sobrevivência do sistema partidário saído do 25 de Abril de 1974. Pior: evidencia mesmo o desespero próprio de quem sente a ameaça de não se aguentar à tona

A justiça cega de Rangel 24-09-2020 A partir do momento em que se envolveu com o Benfica – outra das suas paixões –, com Luís Filipe Vieira e José Veiga, depois com o mundo à volta de Sócrates (e com o próprio), percebeu-se que Rangel se sentia intocável.

O Benfica é coisa deles 17-09-2020 Ao entrar na comissão de honra de Luís Filipe Vieira, António Costa transformou a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, do seu Governo e da sua ministra da Justiça, numa anedota

O Governo quer combater a corrupção? 10-09-2020 A colaboração premiada só será eficaz se for possível ainda na fase de investigação, que é o momento decisivo de aquisição da prova. E também aí ela não fica apenas nas mãos de procuradores e polícias. Deve passar pelo crivo do juiz de instrução

Para que serve a política? 03-09-2020 Se nos perguntarmos para que serve a política, vivemos um tempo que diariamente nos responde a isso: servir, servir, servir os portugueses. Tudo o resto são joguinhos incompreensíveis de um tempo outro que a pandemia já arrasou.

Da cobardia em geral 27-08-2020 Terá António Costa a veleidade de julgar que alguém sai bem do horror de Reguengos de Monsaraz? Que a sua Administração Regional de Saúde, a sua ministra da Segurança Social, o seu governo podem sair incólumes do horror daquele lar?

Vigiar os fundos europeus 20-08-2020 A nova procuradoria-geral europeia tem a missão de fiscalizar os fundos que vão ser distribuídos para enfrentar a crise criada pela pandemia. Os países envolvidos optaram por um perfil operacional para os seus representantes. Portugal, nem por isso

O banquete dos abutres no Novo Banco 13-08-2020 Podem defender a legalidade da venda de ativos do Novo Banco a preços de saldo, mas o que ali está a passar-se, verdadeiramente, é um banquete de abutres. Um festim por conta do dinheiro dos portugueses

O pior já passou? 06-08-2020 O Governo entrou na fase de empurrar os problemas com a barriga enquanto espera que a bazuca do dinheiro europeu seja disparada. Com muita propaganda à mistura