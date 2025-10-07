Sábado – Pense por si

Eduardo Dâmaso
Eduardo Dâmaso
07 de outubro de 2025 às 23:00

Beneficiários finais

O acesso aos reais donos de património escondido atrás de testas de ferro e esquemas societários vai depender da prova de um “interesse legítimo”.

Nunca uma diretiva comunitária deve ter sido transposta para o direito interno tão depressa e com tanta alegria como a 2024/164, que altera o regime jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE).

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Direitos fundamentais Inventários Política Direito Tribunal de Justiça da União Europeia Conselho da União Europeia França Montenegro
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Beneficiários finais