O nosso terrorista

Como sempre, já estamos a discutir o caso do jovem acusado de terrorismo a partir de uma excessiva simplificação. É terrorismo, não é terrorismo, devia ter sido comunicado pelas autoridades ou não. Como se as respostas necessárias estivessem no “sim” ou “não” a estas questões.



Nos países que tiveram terrorismo a sério e por muitos anos, também se discutiu a conveniência de silenciá-lo, desde os actos preparatórios do crime até à sua execução. Políticos, jornalistas, especialistas da mais diversa índole, discutiram, abundantemente, desde os anos 70, a relação entre terrorismo e publicidade, os riscos da mimetização, o impacto dos títulos e dos directos televisivos, as políticas de informação oficial. Há conclusões, respeitadas e sérias, para todos os gostos.



Por cá, avançámos pouco nesta matéria. Hoje, como ontem, os mesmos especialistas instantâneos de coisa nenhuma, os mesmos escuteiros mirins, os mesmos crédulos de que a boa política, que nos coloca na plenitude beatífica dos bons valores, nas boas trincheiras, é defender o segredo, a contenção, a opacidade da acção policial, o recato, a reserva.