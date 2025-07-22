Sábado – Pense por si

Carlos Rodrigues
Carlos Rodrigues Diretor-Geral Editorial
22 de julho de 2025 às 23:00

O pântano e o princípio de Peter

Em Portugal, as eleições autárquicas já tiveram efeitos graves para o Governo central. Convém, por isso, não menosprezar a ida às urnas no próximo dia 12 de outubro.

A memória portuguesa regista pelo menos umas eleições autárquicas que derrubaram um Governo e provocaram uma crise política nacional. A culpa foi do pântano, tal e qual Guterres cunhou a situação política saída de um terramoto municipal para o PS, e à qual quis fugir de imediato, antecipando o ciclo político de Durão Barroso e tudo o que se lhe seguiu. Por maiores que sejam as diferenças para a situação parlamentar de hoje, e sobretudo para o mundo contemporâneo, convém não menosprezar o efeito político que poderá advir do resultado das próximas autárquicas, marcadas para 12 de outubro.

Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

