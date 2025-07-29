Sábado – Pense por si

Carlos Rodrigues
Carlos Rodrigues Diretor-Geral Editorial
29 de julho de 2025 às 23:00

Duas guerras sem fim

A Presidência de Donald Trump parece já ter terminado, pelo menos naquela parte que se baseia na afirmação da autossuficiência do seu poder e do poder norte-americano.

Ucrânia e Gaza são os dois nomes que atormentam o Ocidente. À entrada deste verão despreocupado entre nós, com impostos a baixar e bónus para os pensionistas, com o desemprego controlado e a economia a crescer e possivelmente sem défice, convém não perder de vista os perigos que enfrentamos, e que podem pôr em causa a nossa forma de vida. Desde logo, a instabilidade do poder americano torna tudo imprevisível.

