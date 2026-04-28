Sábado – Pense por si

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
28 de abril de 2026 às 23:00

Jogar só para a tática

As últimas novidades do código laboral não são novidades, são coreografia. Entrou-se na fase em que a discussão substantiva - que, de resto, nunca o foi muito – passou definitivamente para o campo do “a culpa foi do outro”.

As últimas novidades do código laboral não são novidades, são coreografia. Entrou-se na fase em que a discussão substantiva - que, de resto, nunca o foi muito – passou definitivamente para o campo do “a culpa foi do outro”. O governo insiste em que cedeu imenso (33 medidas), a UGT insiste em que o governo não cedeu, dentro da UGT há divisões e acusações, por exemplo, de que uma versão votada não era afinal a acordada com o governo, mas seguiu o baile até ao “não” por unanimidade. Na véspera, o secretário geral dos TSD (Trabalhadores Sociais Democratas, que integram a UGT) tinha admitido que gostava que o projeto passasse, mas não acreditava em tal – e que era importante que a central sindical surgisse unida para não se fragilizar. Não se fragilizou, mas fica a legítima suspeita de que alguns votos foram táticos.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos já votou e diz que conta com "todas as pessoas" voto Político Apoio Político José Luís Carneiro André Ventura Partido Socialista TSD Segurança Social CHEGA Dia da Liberdade Pedro Nuno Santos Duarte Cordeiro António José Seguro
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Jogar só para a tática