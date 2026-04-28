Jogar só para a tática

As últimas novidades do código laboral não são novidades, são coreografia. Entrou-se na fase em que a discussão substantiva - que, de resto, nunca o foi muito – passou definitivamente para o campo do “a culpa foi do outro”.

As últimas novidades do código laboral não são novidades, são coreografia. Entrou-se na fase em que a discussão substantiva - que, de resto, nunca o foi muito – passou definitivamente para o campo do “a culpa foi do outro”. O governo insiste em que cedeu imenso (33 medidas), a UGT insiste em que o governo não cedeu, dentro da UGT há divisões e acusações, por exemplo, de que uma versão votada não era afinal a acordada com o governo, mas seguiu o baile até ao “não” por unanimidade. Na véspera, o secretário geral dos TSD (Trabalhadores Sociais Democratas, que integram a UGT) tinha admitido que gostava que o projeto passasse, mas não acreditava em tal – e que era importante que a central sindical surgisse unida para não se fragilizar. Não se fragilizou, mas fica a legítima suspeita de que alguns votos foram táticos.