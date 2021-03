Presidente de iniciativa governamental

Com a ferrugem a tomar conta da geringonça e uns 37 mil milhões da União Europeia a caminho de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa já percebeu que é este o momento para pôr o casaco dos afetos no cabide e vestir o fato de Presidente. O primeiro sinal de que, daqui em diante, o escrutínio presidencial ao Governo será diferente aconteceu em fevereiro, quando Marcelo, renovando o estado de emergência, exigiu um plano de desconfinamento, evitando, assim, que o Governo mantivesse a lógica da "fezada" no combate à pandemia. Seguiu-se, a uma semana de tomar posse para o segundo mandato, renovação da sua Casa Civil, com a mensagem de que as novas caras fariam uma vigilância à utilização dos fundos europeus.