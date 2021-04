O juiz naturalmente escolhido

Um dos conceitos mais elásticos da justiça portuguesa é o do "juiz natural". Um processo deve ir parar à secretária de um juiz naturalmente e não por via de expedientes que tornem a atribuição uma arbitrariedade. É assim que se garante a aleatoriedade na distribuição dos processos, evitando compadrios que levem a uma determinada decisão.



O que se tem assistido no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), e não só, é a antítese de tudo o que o senso comum explica e as faculdades de Direito densificam. O facto de existirem apenas dois juízes, Carlos Alexandre e Ivo Rosa, e com leituras tão antagónicas da lei, transforma a questão do juiz natural num processo de escolha.



O problema existe há muitos anos e poderia ser facilmente resolvido com o aumento dos quadros de juízes previstos para o TCIC. De dois passar, por exemplo, a quatro. Mas, vá-se lá saber porquê, nem o poder político nem o Conselho Superior da Magistratura têm dado passos concretos para a resolução desta clara estropia do sistema judicial. Apenas a Associação Sindical dos Juízes avançou com uma proposta: acabar com o TCIC e passar tudo para o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. Mais do que resolver um problema, esta proposta serviu apenas para acentuar o caráter centralista das estruturas judiciárias, alargando a competência do Tribunal de Instrução Criminal da capital do império.