A neura da Operação Marquês

No museu do fresco, em monsaraz, o Bom e o Mau juiz resiste à erosão do tempo e, como não podia deixar de ser, também à Covid-19. Sob o olhar atento de Cristo, o fresco representa o "Bom", que só tem uma cara, olha de frente e está acompanhado por dois anjos, enquanto o "Mau" surge representado com duas caras e está acompanhado por dois homens: um dá-lhe dinheiro, o outro um conjunto de perdizes (ave que simbolizava a corrupção). Tudo isto sob o olhar atento do diabo, que conforta o magistrado com uma mão no ombro.



O fresco de Monsaraz é a imagem perfeita do que se transformou o debate sobre o Tribunal Central de Instrução Criminal. De um lado, o "Bom", do outro o "Mau". Tal como numa obra de arte, a interpretação sobre qual dos dois (Carlos Alexandre e Ivo Rosa) encaixa no respetivo conceito é livre. Ivo Rosa, porém, terá esta sexta-feira uma prova de fogo: a decisão instrutória da Operação Marquês. No fundo, e traduzindo, vai decidir quem dos 28 arguidos segue para julgamento.



É óbvio que as atenções estão concentradas num núcleo restrito – José Sócrates, Ricardo Salgado, Carlos Santos Silva, Zeinal Bava, Henrique Granadeiro e Armando Vara –, assim como, do ponto de vista da imputação, o que mais suscita curiosidade é se Sócrates será pronunciado ou não por corrupção. Caso não seja, os mais talibãs – para quem Ivo Rosa é o tal "Mau Juiz" – já vieram tentar acalmar a comunidade, avisando preventivamente que o Ministério Público ainda pode recorrer para o Tribunal da Relação e, neste tribunal, Sócrates não se safa (como nunca se safou durante a fase de inquérito, convém relembrar).