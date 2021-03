Ai Lurdes, Lurdes/ Que vou morrer

Vitorino cantou que "Todos os homens são maricas quando estão com gripe", um poema de António Lobo Antunes, impublicável nos dias que correm. Atualmente, o músico e o autor seriam sumariamente esquartejados nas redes sociais: por homofobia (maricas?), misoginia ("Dói-me a garganta/ chamo a mulher"), incitação à violência doméstica ("Ai Lurdes, Lurdes/ Não Vales Nada") e por aí diante, quando o que o texto nos pretende transmitir é, precisamente, a falsa bravura masculina, bastante enraizada no sangue latino.



Em 2021, ano dos "sem género", mais de três mil pessoas (homens e mulheres) deram um brilhante exemplo dessa bravura, juntando-se numa manifestação contra o confinamento derivado da Covid-19. Entre estar fechado em casa e um ventilador, os manifestantes optam – como é o seu direito constitucional – pelo segundo.



O "Manifesto Mundial Pela Liberdade", documento orientador para a manifestação, diz mesmo que a "eficácia" do confinamento "na contenção de doenças respiratórias virais é cientificamente questionável".