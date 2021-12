“Louco para não dar em louco”

Sobre a temática da sanidade o psicólogo Adam Phillips escreveu um breve, mas suculento, ensaio – ao qual se foi, gentilmente, furtar o título (Livros Cotovia) – sobre a clássica oposição entre loucura e sanidade. O tema é pertinente, sobretudo desde o início de 2020, quando fomos obrigados a viver num estado de loucura permanente, com fortes apelos externos à manutenção da sanidade.



Numa sociedade em que os livros de autoajuda, os tutoriais, tiktoks e afins nos convidam ao sedentarismo mental, sempre à espera que alguém resolva um problema por nós, é natural que o Presidente da República esteja preocupado com a “saúde mental” dos portugueses. Até aquela ancestral característica do “desenrasque” parece perdida. Da ação passamos ao imobilismo e ao queixume de circunstância numa qualquer rede social.



De facto, a saúde mental dos portugueses merece uma atenção especial. Algures em agosto, prometeram-lhes um “Dia da Libertação”. O tal dia, 1 de outubro, lá chegou, mas não “inteiro e limpo”. Dois meses depois, continuamos sem poder habitar a “substância do tempo”, ficando num permanente lusco-fusco. Os sinais continuam contraditórios, não há discurso, nem mensageiro, coerente.