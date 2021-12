A colónia penal

QUEM ATERRASSE EM PORTUGAL NA SEMANA PASSADA, além do Sol e do louro prensado vendido na Baixa de Lisboa, também pôde desfrutar do autêntico espetáculo penal que este País tem por hábito oferecer aos autóctones e aos turistas. Recapitulando: ele foi a detenção de João Rendeiro, a acusação das Parcerias Público-Privadas, a caução de 10 milhões a Manuel Pinho e a consequente prisão domiciliária, um tal César Boaventura, a tortura dos GNR de Odemira, e os debates dos costume sobre juízes, procuradores e polícias.



Em resumo, há muito que Portugal está transformado numa colónia penal. Tudo gira à volta do processo penal. Ele é, aliás, o princípio e o fim da vida. Ao primeiro dia, Deus, além do céu e da terra, também deve ter criado o processo penal, mas manteve-o escondido, porque rapidamente percebeu a confusão que iria lançar em Portugal. Muitos anos mais tarde, fez uma pequena experiência, dando um esboço do código penal a Moisés. Simples de se ler e sem grande margem para hermenêutica do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República e dos milionários pareceres dos também já milionários reputados especialistas à conta dos preços praticados por cada peça.



O mercado do penal está, claramente, em crescimento à custa da crescente criminalização da vida em sociedade. Tudo é crime, há crime em todo o lado. Tanto assim é que houve necessidade de criar a figura do penalista, o tipo que anda no crime, mas não o pratica, estuda-o nas suas vertentes jurídico-penais. É um “parceiro”, como hoje se diz com frequência, para os momentos difíceis, que vão afetando cada vez mais personagens.