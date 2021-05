Endividamento ilícito

Alguém já disse isto: há um problema sistémico nos negócios que se mantém há anos. Criou-se, alimentou-se e cimentou-se a ideia de que, para qualquer projeto, cabe ao banco entrar com o capital, enquanto ao empresário compete só apresentar o plano de negócios, com todas as projeções possíveis e imagináveis. Esta cultura de fazer negócios está bem patente nos sucessivos escândalos que envolvem bancos. Ainda ninguém fez, aos grandes devedores que se passeiam pelo parlamento, uma pergunta central: para o projeto X, quanto é que meteu do seu bolso?