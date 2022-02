A síndrome portuguesa

ANTÓNIO COSTA É UM CASO ÚNICO NO MUNDO: um político a quem tudo se perdoa e nada se exige. É como se gozasse de uma inimputabilidade política total. Caso raro. Nenhum primeiro-ministro ou presidente da república, por esse mundo a fora, sobreviria em eleições se passasse o que o último governo socialista passou. Vejamos: há suspeitas de corrupção nos negócios do hidrogénio, secretários de Estado colocados sob escuta, o próprio António Costa foi escutado numa dessas interceções; o carro de um ministro atropelou mortalmente um cidadão; o País atravessou um período de desorientação total no combate à Covid-19, só ultrapassado pela nomeação de um militar que, entretanto, foi nomeado clandestinamente chefe do Estado-Maior da Armada; por fim, António Costa conseguiu saltar de orçamento em orçamento, colocando sempre o ónus do seu eventual chumbo à esquerda.



É de mestre! António Costa conseguiu mitigar por completo o conceito de responsabilidade política, reduzindo-o a um grau quase inexistente. E isso foi conseguido com uma crescente judicialização da política, empurrando sempre para as instâncias judiciais algo que deveria ser eminentemente político. Foi com uma hábil confusão entre presunção de inocência e responsabilidade política que o atual primeiro-ministro conseguiu aguentar e superar várias crises que, noutros tempos, teriam levado a sucessivas crises governamentais.



Não é de estranhar, portanto, a maioria absoluta conquistada nas últimas eleições. Foi também à custa da evaporação da fiscalização política no parlamento das decisões e atos dos membros do Governo que o PS cresceu e se credibilizou junto dos eleitores. E isto foi conseguido por António Costa, mantendo o BE e o PCP agrilhoados a uma geringonça – a muralha para travar o regresso da direita e dos acólitos de Pedro Passos Coelho – e aproveitando o estado comatoso, em que o PSD se manteve nos últimos anos, apenas com alguns sinais de regresso à vida com as eleições internas.