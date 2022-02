“Fiz a cama na encruzilhada”

A facilidade com que os partidps tradicionais caem nas armadilhas do Chega chega a ser confrangedora. Com 12 deputados eleitos, a terceira força política no parlamento indicou, como não podia deixar de ser, um nome para vice-presidente da Assembleia da República: Diogo Pacheco de Amorim, um sujeito que no passado teve uma paixão por bombas (coisas da juventude pós-25 de Abril) e que, no presente, vive num mundo de raças e cores, a branca e as outras.



Bastou a André Ventura um nome para – tal como prometeu na campanha eleitoral – fazer “tremer o sistema”, que reagiu numa desenfreada sucessão de reações à indicação, prometendo desde logo um chumbo. No Chega, já se percebeu não haver necessidade de acrescentar mais lenha para a fogueira que os partidos à esquerda, sobretudo o BE, atearam para o espaço público. É deixar arder e passar uma mensagem de força e vitimização. O caso de Pacheco de Amorim é apenas o primeiro exemplo da encruzilhada política com que a esquerda se vai debater nos próximos quatro anos. A maioria absoluta do PS, que varreu os eleitorados do PCP e do BE, vai, como resulta da normal dinâmica política, propiciar um largo espaço de crescimento ao Chega e também à Iniciativa Liberal, já que o PSD dificilmente conseguirá nos próximos anos limpar os destroços da noite eleitoral.



O contexto da maioria absoluta obrigará, por sua vez, o PCP e o BE a regressarem às origens, como partidos de protesto e não, como se verificou nos últimos anos, “numa relação” com o poder. A partir de 2015, ambos os partidos trocaram as ruas pelas refeições com o poder socialista que, habilmente, os seduziu com um doce aqui, outro acolá, deixando-os capitalizar vitórias conjunturais, dando-lhes a ilusão de força política quando, no fundo, os enfraquecia a cada orçamento que votavam a favor.