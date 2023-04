Saudades do presente

Gostava de viver um ano de cada vez, sem saber dos outros. O meu mal é gostar tanto de viver. Se gostasse menos talvez os tempos verbais não me aleijassem tanto, não sei. Talvez visse tudo de dentro, sem ser um satélite de mim próprio, e custasse menos saber que esta alegria toda que me calhou, um dia não será mais do que uma memória de dias tão bons.

LEMBRO-ME DE SER muito pequeno e ficar triste quando me cantavam os “parabéns”. Não sabia o que fazer com toda aquela alegria que sentia, e que sentiam por mim. Durante muito tempo não soube que nuvem era essa que tornava um dia lindo numa tarde nublada. Agora, já mais velho, essa nuvem espontânea teima em formar-se em momentos diferentes. Já consigo vê-la principiar, nuvens pequeninas que estão espalhadas e que se juntam numa maior que volta e meia se intromete entre mim e o sol.





Os aniversários. Os Natais. Os dias de muita alegria e de família feliz por estar junta. Os dias em que somos todos imortais à volta de uma mesa, ou as noites em que são tidas conversas que nos fazem gostar ainda mais de uma pessoa que pensávamos que não havia mais por onde gostar. Os momentos em que achamos mesmo que estamos a enganar o destino e que será assim para sempre, uma espécie de fotografia que trava o tempo e guarda naquele rectângulo o que fora dele vai perdendo vida. É nessas alturas que sinto saudades do que está a acontecer naquele preciso momento, como se o tempo me agarrasse pelo cachaço, e me obrigasse a ver tudo de cima, à distância. “Estás a ver aquilo, toda a gente feliz e junta? E tu ali no canto, calado, só a olhar para eles, quase a chorar de alegria com o que estás a sentir. Estás a ver aquilo? Vai acabar um dia, é bom que não te esqueças. Não me obrigues a mostrar-te o que aí vem.” E depois atira-me lá para baixo outra vez, já maltratado por saber demais.



Não consigo desfrutar por inteiro da alegria que me acontece; corta-me a cabeça ao meio, uma metade fica no que está a acontecer, a outra vai para o dia em que me vou lembrar daquilo tão bonito que me aconteceu. O presente subornado pelo futuro a ficar muito pequenino.







Juan Cavia







Quando vejo as minhas filhas a brincar, fico tão feliz que fico triste. Talvez seja uma nostalgia antecipada, uma nostalgia do presente, como lhe chama Jorge Luis Borges. Um alarme do corpo a avisar-me que vou sentir tanta falta daquilo. Quase não acredito na sorte que me calhou. E de repente o meu fim, e o princípio delas. As saudades do presente são as mais duras de vergar, engolem-nos por inteiro, e deixam pouco ou nenhum espaço para o que está a acontecer agora. É uma febre morna, uma espécie de futuro que chega sem aviso e congela o corpo. Um prenúncio de qualquer coisa que ainda não conheço, mas que me empurra as costelas para dentro até sobrar pouco ar para o que sou. A felicidade que é minha não tem descanso em mim. Anda por aqui às voltas e mostra-me os dentes, mas está lá para me lembrar que é de folha caduca. Ela existe, eu vejo-a, quase consigo tocar-lhe, mas falha-me o pé. Ainda hoje as via felizes na piscina, primaveras por todo o lado, a felicidade de quem não sabe que é assim tão feliz, de quem é só presente, e antes que me habituasse à alegria, fui empurrado anos para a frente, a piscina já com a água lisa, sem mexer, um ou outro pássaro a agitar a água com pena de ver tudo tão quieto. Elas cheias de futuro a acontecer, talvez com amigos, namorados, empregos que levam tudo para sabe Deus onde, e a água, o raio da água que não se mexe de tão lisa. Saudades do presente, é desse bicho que eu sofro. Oxalá conseguisse ver-me livre de metade desta cabeça. Ajudava tanto não saber que há futuro. Ser uma surpresa que me espantava todas as manhãs, como um bebé para quem cada palavra nova é uma coisa só do momento presente, não há ontem nem amanhã ali em jogo, alguém para quem o tempo não é ainda coisa que conte. Depois crescemos e perdemos isso, a cabeça começa a conjugar tempos verbais, até ficar exausta de tanto verbo.









Quando a alegria é muita, vem a nuvem que já me conhece as fraquezas: “Quando é que vão aparecer para acabar com esta felicidade? O que é que está à minha espera e eu não sei? Qual é o telefonema que me vai agarrar pelas entranhas e virá-las do avesso?”

Há uma fatalidade, no meio disto tudo: não há como melhorar uma memória feliz, a partir daí é sempre a perder. Saber isso é uma glória e uma tragédia. O truque talvez passe por sermos felizes sem sabermos, para não acordarmos o bicho. Mas como é que isso se faz?





Está um dia bonito e quente, o céu está limpo. Sei disso porque ainda não olhei para ele. Vou ver quanto tempo consigo aguentar este braço-de-ferro comigo. Já sei que quando olhar, vou perceber que há uma nuvem grande que esteve sempre ali à minha espera.





