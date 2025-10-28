“Não há aulas amanhã de certeza”, assegurou-nos a nossa filha do meio. Estávamos na quinta-feira de greve dos auxiliares, com a escola fechada, e perante um pré-aviso de greve geral no dia seguinte. Sabíamos que a probabilidade de a escola abrir na sexta-feira era baixa, mas tínhamos uma réstia de esperança. “Se hoje é quinta e faltaram, amanhã não vêm porque assim têm quatro dias sem trabalhar”, explicou-nos a L. que, apesar dos seus 10 anos, já tem a experiência de mais de uma dezena de sextas-feiras de aulas perdidas no ano passado. Estava certa, claro. Quando na sexta de manhã uma auxiliar apareceu de folha na mão, os miúdos já sabiam o que lá estava escrito e gritaram progressivamente mais alto “ooooooohhhh!!” até o fatídico aviso ser colado na porta, culminando então o grito com “greve!!!!”.

"Ooooooohhhhh... greve!!!"