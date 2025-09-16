Sábado – Pense por si

Como se fazem as salsichas no Chega

A gafe de André Ventura, um clássico instantâneo, não é só ridícula, nem é só uma piada: mostra dois ingredientes-base, indigestos, da tática do partido.

“VOCÊS NÃO SE REVOLTAM com isto porque não sabem!”, diz André Ventura, colarinho aberto, cara rubra. No campeonato das gafes políticas, a imaginária e ignominiosa deslocação do Presidente da República ao “festival do hambúrguer” – possivelmente em Hamburgo, a capital desta iguaria – é um clássico instantâneo. As gafes dos políticos põem-nos entre a schadenfreude (os concertos para violino de Chopin elogiados por Santana Lopes) e a vergonha alheia (o embaraço de António Guterres no “é uma questão de fazer as contas” – está no YouTube, caro leitor jovem). O “festival do hambúrguer” conseguiu a proeza de nos colocar – pelo menos de me colocar – nos dois polos em simultâneo. Como bónus expôs dois ingredientes-base, indigestos, da política fast-food.

