Sábado – Pense por si

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes Jornalista
23 de setembro de 2025 às 23:00

Os outros vencedores na venda do Novo Banco

O Novo Banco não encherá só os bolsos da Lone Star: no mundo ligado pela finança, os ganhos vão para bombeiros em LA, polícias em Chicago, professores no Texas

O Los Angeles Fire and Police Pensions gere o dinheiro do plano de pensões dos polícias e bombeiros daquela cidade. Em 2016 aplicou 40 milhões de dólares no “Fund X” gerido pela Lone Star, conhecida em Portugal por estar perto de fazer uma maquia com a venda do Novo Banco. O banco que nasceu da resolução do BES é precisamente um dos investimentos do Fund X (o X é o 10 em numeração romana), o que põe os polícias e bombeiros de LA entre os ganhadores com o negócio que, em Portugal, ainda causa indignação. Não são os únicos.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Médicos que ganham fortunas

Com preços inflacionados e bases de dados suspeitas, este ano já foram pagos mais de 230 milhões de euros aos médicos tarefeiros. E ainda: as fotos do Portugal antigo e o negócio dos contentores, usados na construção de casas, escritórios ou hospitais

Menu shortcuts

Os outros vencedores na venda do Novo Banco