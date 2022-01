Não votar em Rio foi o que se esperava

Embalado pelas sondagens e análises avulsas que lhe davam praticamente a vitória, Rui Rio viu desmororar o sonho e deve ter pensado algo do género: "Olha que porra, andei eu por aqui a resistir durante anos, a levar facadas pelas costas como ninguém, para depois me acontecer isto. Mas calma, nem tudo está perdido."



Bem no íntimo, o líder social democrata deve ter pensado que chegará um dia a primeiro ministro, talvez lá para 2030. Afinal, nestas eleições, pode ter tido quase os mesmos votos de há dois anos e isso, para Rio, é sempre uma vitória. Uma bela vitória.



Claro que não chegou ao patamar que ele e muitos comentadores encartados - embalados por pitagóricas e modernaças sondagens diárias - viam nos debates televisivos e na campanha pelo País. Costa estava pelas ruas da amargura, parecia derrotado, sem força, com uma estratégia que não lembrava ao Diabo, ora queria a maioria absoluta, ora já negociava com a esquerda, ora com qualquer um. Um errante que parecia já não caber no novo ciclo político. Traçaram-se verdadeiros compêndios de geoestratégia eleitoral para demonstrar que o líder do PS não percebia nada de campanhas e que queria era pirar-se para o estrangeiro.