Instantâneos ou quase (76)

Jogo maior

O que se vai decidir nestas eleições? O óbvio: se ganha o PS ou o PSD; como se vai fazer um governo que dure e possa governar; se fica à frente o BE ou o Chega; se partidos como o CDS ainda contam para alguma coisa; se o PCP continua a sangrar.



Jogo seguinte

O que se joga no pós-eleitoral? Uma boa parte das lideranças dos partidos. Costa (se perder); Rio (se perder por muitos); Catarina (se o BE ficar abaixo do Chega); Sousa Real (se o partido perder votos e deixar de contar); e Tavares (se o Livre confirmar que não existe).



A abstenção

O equilíbrio entre PS e PSD vai estimular a ida às urnas? A pandemia vai tolher o voto? Será que a cidadania eleitoral se vai impor num País habituado à verve fácil nas redes sociais?

Será que os níveis de abstenção vão passar os 60%?