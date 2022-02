Instantâneos ou quase (77)

O que pode vir

Com a maioria absoluta do PS temo ainda mais o que pode acontecer com a Educação. Afinal, este é o partido que não gosta de avaliações e exames e do ensino profissional, além de ser useiro em trapalhadas com carreiras de professores.



Prioridades

Já há muitos a darem como garantida a entrada de Fernando Medina no governo. Dizem que pode ir para as Finanças, a Economia ou para outra pasta qualquer. Medina não serviu para a CML, porque o povo não o quis, mas pelos vistos já serve para o País.



Já vais tarde

Deprimente a saída de cena de Rui Rio. Disse que deixou as contas acertadas, enervou-se com perguntas e falou em alemão. O ainda líder do PSD não deixou para a história política nada que se visse. O País vai esquecê-lo rapidamente, como merece.