Instantâneos ou quase (64)

Walking dead

Paulo Rangel trouxe vida ao PSD e ao País. Ouvi-lo é realmente diferente, mesmo para mim que não irei votar nele. A sensação de bafio e o coma político de Rui Rio está à vista há tempo de mais. Ninguém deve ser recompensado por se fazer de morto.



Consensos

Sempre que o PS negoceia o Orçamento do Estado - um princípio que devia ter qualquer partido mesmo em maioria no Governo - surgem logo as acusações das capitulações ao partido A ou B. Para mim, as coligações e os consensos nunca foram maus conselheiros.



A resposta é?

Penso que o cidadão comum não percebe porque é que a justiça deixa na posse de banqueiros ou empresários caídos em desgraça obras de arte e outros luxos como carros. E durante largos anos. Sim, alguém devia explicar isso.