Instantâneos ou quase (63)

Ainda alguém se lembra do plano de recuperação das aprendizagens? Ainda alguém se lembra que as escolas básicas estiveram fechadas largos meses? Ainda alguém se lembra da análise demolidora que foi feita ao ensino à distância? Pois.

Escola pública

O mártir

Vara saiu da prisão libertado por uma lei Covid que já não devia existir porque os presos estão vacinados. Foi amnistiado, mas queixa-se de perseguição. Discurso estafado. Devia é explicar como juntou e escondeu milhões na Suíça.



Atestem-no

Alguém devia dizer ao delegado de Saúde de Matosinhos – pôs 300 miúdos de quarentena em casa – que um caso de Covid não é um surto. Até pode vir a ser, mas se todas as decisões fossem tomadas assim ninguém saía à rua nesta vida.