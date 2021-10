Instantâneos ou quase (62)

Comprovou-se o óbvio: o PAN não existe nas cidades, nem no interior. Não existe no País real. Não tem vereadores e não chegou aos 57 mil votos. Com a nova líder, tudo será ainda mais negro.

PS e PSD

Querer ver nas eleições autárquicas uma derrota do PS de Costa e uma vitória do PSD de Rio não é sério. A diferença entre os dois partidos é isto: 149 para 114 (com o CDS). E não é a tangente vitória em Lisboa de Moedas que muda esta realidade.



Medina

A Fernando Medina não chegou a mão do PCP nos debates, as intermináveis ciclovias, os contratos com artistas bajuladores, as prédicas na TVI, a imagem de putativo sucessor de Costa. Nada lhe valeu, porque Medina valia pouco. E agora vale menos.



PCP

Nem eles já dizem que ganharam. Mas os analistas de ocasião exultam com o resultadão em Lisboa. Ferreira – que corre eleições como quem muda de camisa – prepara-se para ser o sucessor. Só é pena já não haver remédio que valha ao PCP (CDU).