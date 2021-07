Instantâneos ou quase (55)

O mérito

Todos os anos há milhares de alunos que passam ou têm notas superiores à vontade dos seus professores. Internamente, muitas escolas mexem nas avaliações e limitam até as notas mínimas. Há alunos com média de 2 a passarem com 10, 12 ou mais valores.



Já chega

Acabem lá com as quarentenas tontas para quem está vacinado. Já sabemos que não vai haver imunidade de grupo. Vacinem quem o quiser ser, independente da idade. Quem o não quiser, paciência. A vida deve continuar.



A realidade

Soube-se agora o que já se adivinhava: as ajudas do Estado só chegaram a 1 em cada 5 pequenas e médias empresas. É isto que temos, apesar de todas as promessas e propaganda do Governo. Só a Hungria e Finlândia gastaram menos.