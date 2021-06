Instantâneos ou quase (51)

As muitas cadeiras vazias no Congresso das Direitas e a proposta da deputada não-inscrita Crista Rodrigues para criminalizar o recurso à prostituição.

Estás velho, pá!

Paulo Portas veio dizer que a democracia está transformada numa "gritaria". Mas ainda me lembro de Portas, de O Independente e daquele que entrou de cabeça no CDS de Monteiro. Aquilo era só gritaria, mas Portas era novo e queria-se afirmar. Entretanto, envelheceu.



Ficções

A deputada Cristina Rodrigues considera todas as prostitutas como vítimas e não é bem assim. Também não percebo que se queira criminalizar o consumo e se use isto para falar de desigualdade de género. Dizer isto não está na moda, bem sei.



Às moscas

Alguém reparou bem nas inúmeras cadeiras vazias logo a partir das primeiras filas do chamado Congresso das Direitas? Cada vez me convenço mais de que há fenómenos que só existem mesmo na bolha dos media e de uns tantos aficionados.