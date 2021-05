Instantâneos ou quase (49)

O dinossauro

Diz-se que Fernando Ruas está em vias de se tornar candidato pelo PSD à câmara de Viseu. Não lhe bastaram 24 anos de presidência daquela autarquia, mais não sei quantos de férias como eurodeputado e deputado?! Não há mais ninguém no PSD?



Bloquistas

Há um jornalista na Lusa que fez uma asneira grave com a cor de uma deputada. E que tem um irmão no Chega. Lá veio o BE apontar-lhe o dedo e a cobertura ao partido de Ventura. Se alguém se pode queixar da pouca atenção da Imprensa é o... BE.



Castigos, sim

As providências cautelares colocadas no Tribunal Central Administrativo Sul para evitar o cumprimento de castigos estão a fazer muito mal ao futebol. A impunidade é uma doença fatal para o jogo. Mas há quem não perceba isso.