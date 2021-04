Instantâneos ou quase (42)

Saber mesmo

Temos de avaliar, mas de forma séria, o que é que a pandemia e o ensino à distância fizeram aos alunos. Nada se resolve com amparos de circunstância e exames da tanga. Para melhorar é preciso conhecer a realidade. Por muito má que ela seja.



Uns e outros

Mesmo que tudo o que a EDP fez com a venda das barragens seja legal (ou omissamente legal), não deixa de ser escandaloso. Mesmo que tudo aquilo que António Costa diz sobre a atitude do Governo seja verdadeiro, não deixa de ser escandaloso.



Agarrem-me

A Comissão Europeia já admite bloquear as exportações de vacinas mesmo que as farmacêuticas cumpram os contratos. Tantas ameaças, e há tanto tempo, só me fazem pensar que decisões a sério não é mesmo com a nossa Europa.