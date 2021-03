Instantâneos ou quase (41)

Amiguinha

Estrela Serrano soma cargos políticos de tutela de jornalistas pela mão do PS: conselho de opinião da RTP, ERC, assessora. Há muitos anos esteve na RTP um anito como repórter. Compreende-se a preferência quando se vê o que escreve e o que faz nos cargos.



E vergonha?

Luís Correia perdeu o mandato de presidente da autarquia de Castelo Branco. Agora, a direção do PS não o quer como concorrente a um terceiro mandato. Parece muito bem, mas o autarca não concorda e diz que está "motivado" a avançar.



Lá vem o lobista

Não sei se serei só eu, mas fico sempre com um pé atrás quando leio as entrevistas ou declarações do advogado-gestor-político-lobista José Luís Arnaut. Agora, o chairman da ANA quer também ajudas do Estado.